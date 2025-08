Criminosos invadem creche durante operação no morro do Urubu e acabam presos

Criminosos invadiram uma creche durante uma operação policial no morro do Urubu, localizados entre os bairros de Pilares e Tomás Coelho, na zona norte do Rio de Janeiro , e acabaram capturados. A ação terminou com cinco presos e dois mortos .

Segundo a polícia, a unidade escolar estava vazia no momento da invasão. De acordo com as investigações, traficantes do CV (Comando Vermelho) estavam reunidos para planejar a invasão ao morro do Fubá, no Campinho, dominado pelo TCP (Terceiro Comando Puro).

