Criminosos sequestraram 97 ônibus na cidade do Rio somente em 2024

A cidade do Rio de Janeiro registrou 97 ônibus sequestrados por traficantes somente neste ano, segundo dados do sindicato das empresas de ônibus da capital, o RioÔnibus. Os coletivos são usados como barricadas pelos criminosos, na tentativa de impedir o avanço de agentes públicos durante operações policiais e quadrilhas rivais.

As cenas se repetiram em uma uma ação do Bope (Batalhão de Operações Especiais) nas comunidades da Muzema e Tijuquinha, na zona oeste, na manhã desta quarta-feira (16). Bandidos atravessaram nove ônibus na principal via da região. Ao menos sete linhas foram impactadas, e milhares de usuários enfrentaram dificuldades na volta para casa.

Segundo o porta-voz do sindicato, Paulo Valente, os bairros que registram as ocorrências com maior frequência são Vila Aliança, Cordovil e Ramos. Além dos sequestros, o RioÔnibus registrou oito ônibus incendiados de janeiro a setembro deste ano.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o governador Cláudio Castro disse que a tática criminosa é uma "cortina de fumaça".

"Para impedir o trabalho da polícia, esses criminosos entraram em três ônibus e subtraíram as chaves. Não houve sequestro. Em outros três ônibus, os motoristas acabaram ficando com medo, saíram e deixaram os ônibus à deriva. Então, gente, não houve o sequestro de ônibus algum no Rio de Janeiro", disse o chefe do executivo.