Dois homens são mortos em carro de aplicativo em Macaé (RJ)

Dois homens foram mortos em um carro de aplicativo em Macaé, no norte fluminense . A suspeita é que eles tenham sido vítimas de uma emboscada. Segundo as investigações, a viagem foi iniciada na Avenida Brasil, zona norte do Rio de Janeiro. Moradores da região registraram o momento dos disparos.

O motorista do veículo sobreviveu ao atentado. Os corpos dos dois homens foram levados ao IML (Instituto Médico Legal), e as famílias das vítimas aguardaram o fim do processo para a liberação e o sepultamento.

A Polícia Civil investiga as motivações e a autoria do crime.