Dois ônibus são incendiados e usados como barricadas no Quitungo, próximo ao Complexo da Penha

Dois ônibus foram incendiados após serem usados como barricadas por criminosos na estrada do Quitungo, na zona norte do Rio de Janeiro , no início da tarde desta terça-feira (3).

A comunidade fica nas proximidades do Complexo da Penha, onde as polícias Civil e Militar fazem uma megaoperação desde as primeiras horas da manhã. A localidade também é chefiada pela mesma facção criminosa.

Segundo o RioÔnibus (Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio), um dos coletivos atacados fazia a linha 905, que liga o bairro de Bonsucesso a Irajá. Somente neste ano, 117 ônibus foram sequestrados e outros dez incendiados na capital fluminense.

O segundo coletivo queimado pertence à frota intermunicipal.