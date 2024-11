Dono de posto de gasolina é sequestrado, baleado e deixado em área de mata no Rio

Um empresário, de 45 anos, sofreu um sequestro-relâmpago no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro , na manhã desta segunda-feira (25). O homem é dono de um posto de combustíveis na região e acabou surpreendido por criminosos ao abrir o portão da garagem.

Segundo a esposa da vítima, ele foi levado dentro do próprio carro pelos criminosos. Na delegacia, ela contou que os suspeitos estavam à espreita desde as 6h.

Horas depois, o empresário foi localizado baleado em uma área de mata no bairro de Realengo, também na zona oeste. Ele conseguiu pedir ajuda para uma pessoa que passava pelo local e ligar para a mulher. A vítima está internada no hospital com quadro de saúde estável.