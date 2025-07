Duas pessoas são baleadas após confronto entre policiais civis e criminosos em Manguinhos

Na manhã desta quarta-feira (2), um tiroteio ocorreu em Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro , durante uma operação da Polícia Civil e da Core. Os agentes estavam no local para cumprir um mandado de prisão, quando foram atacados por criminosos. Duas pessoas, um homem e uma mulher, foram atingidas por balas perdidas e socorridas na rua Leopoldo Bulhões. As vítimas foram levadas para o Hospital de Bonsucesso, onde estão em estado estável.

