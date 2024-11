Dupla paulista é presa após tentar furtar apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio

Dois ladrões paulistas foram presos quando tentavam furtar um apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio , na última sexta-feira (18). Luiz Henrique Malandrino Filho e Rodrigo Paixão da Silva Junior, ambos de 22 anos, tentaram se passar por moradores do prédio.

O porteiro suspeitou da movimentação e, ao verificar o que estava acontecendo, foi imobilizado com um golpe conhecido como gravata e ameaçado com uma chave de fenda. Após ser descoberto, o grupo desistiu da ação. Três criminosos conseguiram fugir.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o bando usa um carro para entrar na garagem do condomínio. Segundo as investigações, o veículo é roubado, e as placas estavam clonadas. A polícia tenta descobrir como o grupo teve acesso ao controle que abre o portão elétrico do local.

De acordo com os policiais, os suspeitos são integrantes de uma quadrilha especializada no furto de condomínios na capital fluminense. Os dois presos tinham seis mandados de prisão em aberto e já haviam sido presos por furto anteriormente.