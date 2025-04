Elenco se reúne no Rio para lançar série 'Até Onde Ele Vai'

"Até Onde Ele Vai", nova série baseada em uma história real, estreia no Univer Vídeo nesta sexta-feira (4). Escrito por Rafaela Castro e estrelado por Caio Vegatti, a produção conta a história de Michel, um jovem de uma comunidade carioca, que faz escolhas arriscadas na busca por uma vida de ostentação. O lançamento da trama reuniu elenco e equipe em um cinema do Rio na última terça-feira (1º).



