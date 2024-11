Em dia de forte calor, falta de água afeta até hospital com maior emergência no Rio

Com o termômetro marcando 39 °C, a população do Rio de Janeiro enfrenta falta de água em diversos pontos da cidade após uma manutenção da Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgoto) no sistema de abastecimento. O Hospital Souza Aguiar, maior emergência pública, está entre as unidades de saúde afetadas pelo problema. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, algumas delas já estão utilizando caminhão-pipa.

Procurada, a concessionária Águas do Rio informou que, nesse processo de retorno gradativo do abastecimento, está reforçando o contingente de caminhões-pipas com prioridade no atendimento às unidades de saúde.

"Balsas vindas de São Gonçalo com água do Sistema Imunana-Laranjal estão sendo utilizadas para abastecer caminhões-pipa, na região portuária, para serem destinadas às áreas ainda impactadas durante a normalização dos sistemas Guandu e Ribeirão das Lajes. Até o momento, 1,8 milhão de litros de água já foram disponibilizados, em 89 caminhões-pipa que circulam na região metropolitana, atendendo as unidades de saúde", afirmou por meio de nota.