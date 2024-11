Empresário de jogadores uruguaios é flagrado em confusão generalizada no Rio

O empresário de jogadores de futebol uruguaios Edgardo Lasalvia, conhecido como “Chino Lasalvia”, foi flagrado pela RECORD em meio à pancadaria generalizada entre torcedores do Penãrol , no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio , na tarde desta quarta-feira (23).

Nas redes sociais, Chino se identifica como agente licenciado pela Fifa (Federação Internacional de Futebol). Entre os grandes nomes do futebol, ele já agenciou a carreira do lateral-direito Guillermo Varela, do Flamengo, que foi visto próximo à confusão.

Por meio de nota, o Rubro-Negro disse que o lateral recebeu a ligação de dois amigos e foi retirá-los do tumulto. O próprio jogador se manifestou nas redes sociais e negou participação em qualquer ato violento.