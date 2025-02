Equipe de TV quase é atingida em tiroteio no Complexo do Alemão

Criminosos atiraram contra policiais e quase atingiram uma equipe de TV que cobria a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão , na zona norte do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (24). A ação não deixou feridos.

Mais cedo, um trabalhador morreu atingido por uma bala perdida próximo a uma estação de BRT, e um morador acabou ferido dentro de casa. Em outro tiroteio, um policial militar baleado foi baleado na cabeça e socorrido imediatamente para o hospital. O estado de saúde dele é considerado grave.

A ação faz parte da operação Torniquete e conta com mais de 500 agentes para prender roubadores de cargas e de veículos, além de outros criminosos escondidos nas comunidades. A incursão acontece no dia do aniversário do traficante Doca, um dos chefes do Comando Vermelho que atuam nas comunidades.

Até o momento, um criminoso que havia fugido do sistema prisional foi preso na comunidade da Fazendinha. Além disso, os agentes estouraram um desmanche de veículos roubados e localizaram um imóvel com cerca de 1 tonelada de drogas.