Estudante de medicina é detido por atropelar e matar a própria mãe em Campos (RJ)

Um estudante de medicina foi detido após atropelar e matar a própria mãe em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense . Eliana Lima Tavares, de 59 anos, pilotava uma bicicleta elétrica quando foi atingida. O corpo será enterrado na tarde desta terça-feira (29) em um cemitério da região.

Testemunhas teriam afirmado à polícia que viram o momento em que o homem avançou com o carro contra a vítima caída ao chão. Ao tentar sair do local do acidente, Carlos Eduardo Aquino também atingiu um veículo que estava com cinco pessoas. O homem foi levado para o hospital com ferimentos no rosto.

A Polícia Civil tenta entender se houve a intenção de matar. Pessoas ouvidas pelos investigadores afirmaram que Carlos possuía um histórico de agressões. O suspeito negou que soubesse que a vítima seria a própria mãe. O caso foi registrado na 156ª DP (Guarus).