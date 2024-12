'Eu já poderia ter perdido a minha neta', diz avó de criança que aguarda por cirurgia urgente no Rio

Agatha Vitória da Rocha, de 3 anos, precisa de uma cirurgia urgente para retirar um adenoide. A criança sofre de dor intensa e febre alta devido ao problema nos ouvidos. Após o diagnóstico na Clínica Municipal da Criança em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio , foi indicado a realização do procedimento cirúrgico urgente. Há dois meses, a família entrou com o pedido da cirurgia, mas ainda não teve retorno de quando o procedimento será realizado.

Os familiares denunciaram a demora para o agendamento da cirurgia, e a avó de Agatha disse que a menina já poderia ter falecido, devido à gravidade do caso.

Somente em 2024, Agatha foi internada oito vezes. O medicamento que diminui as dores custa mais de R$ 200 e não é fornecido pelo SUS (Sistema Único de Saúde).