Ex-chefe da Polícia Civil do Rio é alvo de operação que investiga fraudes na Saúde

O ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Allan Turnowscki, foi alvo de busca e apreensão durante uma operação do Ministério Público, na manhã desta terça-feira (26), que investiga fraudes na Fundação Estadual de Saúde. Com ele, os agentes apreenderam um computador e um celular. Um segundo delegado também foi alvo da ação.

A investigação apura o favorecimento de duas empresas em contratos públicos com o Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, além do Hospital Estadual da Mãe, em Mesquita, e do Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem, no centro da capital.

Os promotores identificaram uma suposta triangulação financeira que envolvia as empresas, um investigado e o pai dele. Os suspeitos podem responder por organização criminosa e fraude em licitação.

Em nota, a defesa do ex-chefe de polícia afirmou que ele desconhece completamente a relação contratual entre a companhia e a Secretaria Estadual de Saúde. Segundo Turnowski, não há indícios de participação nos atos investigados. A defesa aguarda o receber o processo para se manifestar.