Falta de abastecimento no Rio: moradora da Urca recorre à baía de Guanabara para ter água

A falta d'água na Urca, bairro da zona sul do Rio de Janeiro , persiste há uma semana. Uma moradora contou que recorreu à baía de Guanabara para ter água no banheiro. Os vizinhos também enfrentam dificuldades para as necessidades básicas, como tomar banho.

A associação de moradores da região informou que protocolos foram abertos com a concessionária Águas do Rio. O problema se estende a 27 bairros da cidade e começou com a manutenção no sistema Guandu.

Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, moradores fecharam uma estrada em protesto pela falta d’água. A concessionária afirmou que o fornecimento deve ser normalizado em até 72 horas após os reparos realizados.