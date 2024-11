'Filhote do Gabigol': Braço direito de chefe do tráfico da Maré é preso em área nobre do Rio

O traficante Andrey Rodrigues Carvalho, conhecido como “Filhote do Gabigol”, foi preso em um badalado restaurante na avenida Olegário Maciel, área nobre da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio , durante a madrugada do último sábado (19).

Ele é apontado como segurança e um dos homens de confiança de Thiago da Silva Folly, o TH, membro da cúpula do TCP (Terceiro Comando Puro) e chefe do tráfico de drogas da Vila do Pinheiro, no Complexo da Maré.

Nas redes sociais, Andrey ostentava carros de luxo roubados, fuzis e jóias. Em uma das imagens, o criminoso aparece com um cordão de ouro que pertence a TH. Segundo a polícia, a rotina exibicionista do bandido ajudou a encontrá-lo.

Após a prisão, o traficante foi levado para a sede da Polinter, na Cidade da Polícia, onde aguarda para ser transferido para o sistema prisional.