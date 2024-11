Fuzil antidrone é apreendido em operação da Polícia Militar no Complexo do Chapadão

Um fuzil antidrone foi apreendido durante uma operação da Polícia Militar no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro . A arma é capaz de derrubar drones ao emitir ondas que bloqueiam o sinal do equipamento. Com isso, a aeronave não tripulada para de funcionar e cai.

Outras três armas de fogo, drogas e três carregadores foram encontrados na ação. Segundo os agentes, houve uma intensa troca de tiros. Dois criminosos foram atingidos e levados para o Hospital Estadual Carlos Chagas, na zona norte da cidade. Já os comparsas conseguiram fugir.