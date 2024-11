G20: Prefeitura do Rio monta esquema de interdições pela cidade durante o evento

As reuniões da cúpula do G20 se iniciaram na manhã desta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro . A Prefeitura estabeleceu diversas interdições pela cidade com o objetivo de facilitar o acesso dos líderes aos encontros. O COR (Centro de Operações Rio) monitora as áreas utilizadas pelos chefes de estado com mais de 5 mil câmeras e com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e do Exército. As vias expressas, zona sul e centro estão sob vigilância aérea.

Algumas estações de metrô não funcionarão durante o evento, assim como as faixas reversíveis que estão suspensas até terça-feira (19). A zona norte opera normalmente.