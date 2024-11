Grupo alvo de operação é apontado pelo desmanche de 80 carros por semana no RJ

A quadrilha que foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio , na manhã desta terça-feira (15), é apontada como responsável pelo desmanche de cerca de 80 carros roubados ou furtados, por semana, no estado. Ao todo, 11 pessoas foram presas.

Segundo as investigações, peças e acessórios dos veículos eram revendidos no mercado clandestino. Em um ano, o esquema movimentou cerca de R$ 30 milhões.

Para a polícia, o bando é responsável pelo aumento dos casos de roubos e furtos no estado do Rio. Somente entre janeiro e agosto deste ano, mais de 18 mil carros foram roubados em território fluminense, o que representa uma alta de 23% em relação ao mesmo período de 2023.

Ainda de acordo com as investigações, o traficante Geonário Pereira Fernandes Moreno, o “Genaro”, morto no mês passado durante uma operação em Belford Roxo, era o chefe da quadrilha.

Na operação desta terça (15), os agentes tentaram cumprir 40 mandados de busca e apreensão e 20 de prisão nas comunidades da Guaxa, Gogó da Ema e Santa Teresa, em Belford Roxo, e no morro do Timbau e Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré. As favelas são dominadas pelo TCP (Terceiro Comando Puro).

Entre os presos está Adriano da Silva Vasconcelos, encontrado num esconderijo na Maré. Considerado um criminoso de alta periculosidade, ele foi levado para a Cidade da Polícia em um blindado.

Peças eram levadas para outros estados

Um dos alvos principais da ação foi Robson Lopes Alves, preso em São Paulo. Para a polícia, ele era responsável por fazer a travessia das peças entre os dois estados. Já em território paulista, o material era distribuído para os estados de Goiás. Santa Catarina e Bahia, onde eram comercializados por ferros-velhos e lojas de autopeças.

Imagens de câmeras de segurança feitas em Goiânia mostraram como parte do esquema era feito. Caminhões chegavam em galpões da quadrilha durante a madrugada e eram abastecidos com as peças roubadas.