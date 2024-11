Grupo investigado por fraude milionária chegou a oferecer R$ 200 mil a gerentes de banco

A Polícia Civil e o Ministério Público cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços de 11 investigados por fraudes bancárias que deu um prejuízo de R$ 40 milhões no Rio de Janeiro.

A quadrilha utilizava dispositivos eletrônicos para acessar sistemas do Banco do Brasil. De acordo com as investigações, os golpistas aliciavam funcionários e terceirizados para conseguir as senhas funcionais. Eles chegaram a oferecer até R$ 200 mil para gerentes, que não aceitaram a proposta.

O banco iniciou investigações internas após detectar irregularidades. A empresa informou que adotou as providências e colabora com as investigações. Segundo a polícia, as vítimas foram ressarcidas. As investigações continuam.