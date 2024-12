Há uma semana sem água, moradores fazem protesto na porta da Cedae, no RJ

Com gritos de "queremos água", moradores fizeram um protesto em frente à Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos) em Seropédica, na Baixada Fluminense. O problema persiste em alguns pontos do estado desde a última terça (26), quando ocorreu a manutenção anual no sistema Guandu.

No bairro da Abolição, na zona norte do Rio de Janeiro, moradores de uma vila contam que estão há 15 dias sem água. Desde o dia 17 de janeiro, a vizinhança sofre com as torneiras secas.

Com o forte calor que faz na capital, uma moradora disse que o abastecimento ocorre somente à noite. Ela afirmou que precisa regular o consumo de água dos filhos e não conseguiu tomar banho antes de uma entrevista de emprego.

Revoltado, outro morador disse que o relógio da concessionária tem marcado o consumo, apesar de a residência dele não estar recebendo água.