Homem é preso por ameaçar, extorquir e agredir familiares em Duque de Caxias (RJ)

A Polícia Civil prendeu Jorge Almeida dos Santos Neto, de 23 anos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense . Ele é acusado de agredir a avó, de 82 anos, e extorquir a idosa e a tia. De acordo com a polícia, após a avó negar o pedido do neto, a senhora foi derrubada no chão e agredida.

De acordo com os familiares, Jorge só parou quando recebeu a transferência bancária. Os parentes acreditam que ele utilizava o dinheiro para comprar drogas e fazer apostas online.

Os agentes encontraram um frigobar furtado da tia e outros objetos na casa dele. Ele já havia sido preso anteriormente e possui sete passagens pela polícia.