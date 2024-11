Homem é preso por produzir anabolizantes em casa; suspeito lucrava R$ 10 mil por mês

Leonardo Coelho de Souza Rebello, de 34 anos, foi preso em flagrante por manter um laboratório clandestino em Paciência, na zona oeste do Rio de Janeiro . Ele mesmo produzia os anabolizantes no quintal de casa. O suspeito chegava a lucrar R$ 10 mil por mês com a venda do material.

Os agentes da Delegacia de Copacabana receberam uma denúncia de que o material era vendido em academias da zona sul e começaram a vigiar a residência de Leonardo.

A fábrica irregular funcionava de forma precária e sem higiene. Em um cômodo, os agentes encontraram um guarda-roupa que servia de estoque. Havia anabolizantes já prontos para serem comercializados. A polícia apreendeu 498 ampolas que seriam vendidas por R$ 100.

Na delegacia, o suspeito confirmou o crime e deu detalhes do processo. A compra dos insumos era feita pela internet e a venda acontecia nas próprias academias.