Homem é preso por torturar namorada que deu golpe financeiro em sua mãe

Daniel foi preso pela Polícia Civil, no Rio de Janeiro , por torturar e extorquir sua namorada Raquel e a família dela. Conhecida por estelionatos, Raquel havia lesado a mãe de Daniel em R$ 15 mil.

Ao descobrir o golpe, Daniel levou Raquel à Vila Sapê, comunidade em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, onde a torturou com traficantes. A investigação rápida da polícia confirmou as acusações, levando à prisão de ambos.

