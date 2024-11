Idosa apresenta hematomas no corpo após ser internada em CTI de hospital do Rio

A idosa Marily Curato, de 86 anos, apresentou hematomas roxos no olho e em um dos braços após ser internada no CTI (Centro de Terapia Intensiva) de um hospital particular do Méier, na zona norte do Rio , na última sexta-feira.

Como justificativa, uma médica da unidade teria afirmado que a paciente ficou agitada e, ao puxar fios, derrubou o monitor sobre a cabeça. O caso foi registrado na 24ª DP (Piedade). A Polícia Civil pediu um exame de corpo de delito para tentar identificar a origem dos machucados.