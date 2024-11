Idoso é agredido com rasteira e chutes no Rio; vítima bateu rosto no chão e vai passar por cirurgia

Um homem foi preso após agredir três pessoas em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro , na terça-feira (19). Entre as vítimas está um idoso de 77 anos. O suspeito deu uma rasteira e chutes no senhor já caído no chão. As imagens de câmeras de segurança flagraram o crime.

Luis Carlos Melo está hospitalizado e vai precisar de uma cirurgia para reconstruir os ossos da face. Segundo a família, o idoso está consciente e passa bem.

Testemunhas disseram que a confusão teria começado porque um vizinho questionou o outro sobre uma fruta ter caído na piscina da casa dele. O agressor estava alterado e partiu para cima de mais duas vítimas.

O zelador do condomínio e um gari conseguiram conter o suspeito e chamar a polícia. O homem foi levado para a delegacia e deve responder pelos casos de lesão corporal e pela tentativa de furto do celular de uma das vítimas.