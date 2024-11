Idoso luta para receber benefício do INSS suspenso há quase dois anos

Um idoso luta para receber a pensão do INSS após ter o pagamento interrompido desde janeiro do ano passado. Joselito Câmara precisou se aposentar aos 36 anos após ser diagnosticado com a doença de Charcot, condição rara que deixa os pés cavos.

Ele recebia R$ 1.500 da instituição, que eram usados para pagar as despesas da família. Agora, Joselito precisa contar com o apoio da esposa. À RECORD, o homem disse ter perdido as contas de quantas vezes procurou o INSS, no entanto, o problema não foi resolvido.