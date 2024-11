Influenciador é agredido após confusão no baile da Penha, na zona norte do Rio

O influenciador digital Hytalo Santos foi agredido durante uma confusão no baile na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro , na madrugada de domingo (20). Imagens do tumulto viralizaram nas redes sociais.

De acordo com as investigações, Hytalo teria debochado de bandidos no local e dado um tapa no rosto de um traficante. Segundo testemunhas, o influenciador foi ameaçado de morte e teve o celular quebrado.

Ele buscou atendimento no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na zona norte da capital. Por meio de um pronunciamento nas redes sociais, Hytalo disse que já recebeu alta e está bem.