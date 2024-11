Jogador do Flamengo é flagrado próximo à confusão com torcedores do Peñarol no Rio

O jogador uruguaio Varela, do Flamengo, foi flagrado próximo à confusão dos torcedores do Peñarol no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro , na tarde desta quarta-feira (23).

Por meio de nota, o Flamengo disse que o lateral recebeu a ligação de dois amigos e foi retirá-los do tumulto. "O jogador está a caminho de uma confraternização com elenco e comissão técnica. O assunto está entregue ao VP [vice-presidente] de Futebol, Marcos Braz".

Nas redes sociais, Varela confirmou a versão apresentada pelo clube e negou participação em qualquer ato violento:

"Estive na Praia do Recreio para resgatar dois amigos que estavam assustados com a confusão. Não participei de nenhum ato de violência. Perdemos contato assim que cheguei ao local. Esperei por 15 minutos e fui abordado por policiais militares que faziam o seu trabalho. Após tudo ser resolvido, me encaminhei para um almoço com os meus companheiros e comissão técnica. Já conversei com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Peço desculpas pelo mal-entendido e reafirmo o meu compromisso de levar o Flamengo aos títulos!