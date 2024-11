Joias, motos e carros de luxo são apreendidos em operação que teve esposa de MC Poze como alvo

A Polícia Civil apreendeu joias, seis carros de luxo, um quadriciclo, seis motos, documentos e celulares na casa de MC Poze, no Recreio, zona oeste do Rio, nesta sexta-feira (1º). A esposa do funkeiro, Vivi Noronha, foi um dos alvos da operação contra sorteios ilegais na internet.

Ao todo, 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nessa ação que mirou influenciadores digitais. De acordo com a polícia, um dos investigados na ação movimentou R$ 15 milhões em seis meses.

O médico Bolívar Guerrero, que já foi preso por manter uma paciente em cárcere privado , também está entre os alvos. Ele estaria rifando procedimentos médicos pela internet.

Segundo a polícia, o problema é que esses sorteios não estavam cadastrados no Ministério da Fazendo nem seriam auditados. Outra suspeita é que os aplicativos que realizam o sorteio têm indícios de fraudes.