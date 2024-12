Jovem baleada durante operação no Complexo da Penha continua internada em estado grave

A jovem, de 22 anos, baleada durante uma operação no Complexo da Penha , zona norte do Rio de Janeiro, continua internada em estado grave. Na terça-feira (3), Agatha Alves de Souza foi atingida nas costas quando estava a caminho do trabalho. Ela passou por cirurgia no Hospital Getúlio Vargas, na mesma região.

Outras quatro vítimas, incluindo um policial civil e uma mulher grávida, receberam alta médica.

Na ação policial, um sexto homem foi atingido e morreu na unidade de saúde. Segundo a polícia, ele tinha anotações criminais.

A megaoperação apreendeu quase nove toneladas de maconha e prendeu 13 suspeitos. O complexo é considerado base operacional da facção Comando Vermelho. Segundo as investigações, é de lá que saem ordens para cometer crimes.