Jovem é torturada e assassinada por ex-companheiro em Belford Roxo (RJ)

Thais Guimarães, de 21 anos, foi torturada e assassinada pelo ex-companheiro, que é traficante, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense . De acordo com as investigações, o homem não teria aceitado o fim do relacionamento. O corpo da jovem foi encontrado em um valão, já em decomposição, na quarta-feira (13).

Thaís estava desaparecida desde a última sexta-feira (8), quando foi sequestrada após ser chamada pela irmã do ex-companheiro.

Os familiares da jovem ainda contaram que, durante as sessões de tortura, o traficante ligava para os parentes e enviava fotos de Thaís machucada.

O sepultamento ocorrerá nesta quinta-feira (14), sem velório devido ao estado do corpo.

O caso é investigado pela DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense).