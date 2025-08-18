Jovem é torturada e morta após baile funk na comunidade da Coreia, zona norte do Rio

Sther Barroso dos Santos, de 22 anos, foi encontrada morta na porta de casa, na Vila Aliança, após participar de um baile funk na comunidade da Coreia, em Senador Camará, na zona norte do Rio de Janeiro , na madrugada do último sábado (16). Segundo a família, Sther foi torturada e deixada por dois homens a mando de um traficante local, Bruno da Silva Loureiro, conhecido como Coronel, de quem ela havia se separado. O crime teria sido motivado pela recusa de Sther em deixar o baile com ele. A jovem foi levada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, onde foi confirmado seu óbito. A mãe relatou que Sther estava realizando sonhos pessoais, como tirar carteira de habilitação e se mudar para um novo apartamento.



