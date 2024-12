Jovem internada em estado grave ligou para avisar à mãe que havia sido baleada durante ação na Penha

Uma jovem, de 26 anos, está entre os seis feridos durante uma operação no Complexo da Penha , zona norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (3). Agatha Alves de Souza estava a caminho do trabalho quando foi baleada nas costas. Segundo a mãe, quando ela saiu de casa, não havia sinais de tiroteio. A vítima chegou a ver um caveirão entrar na comunidade e ligar para a família em busca de informações. Após ser ferida, ela telefonou novamente e avisou que havia sido atingida. Agatha foi socorrida e levada para o Hospital Getúlio Vargas, onde passou por cirurgia e está internada com quadro de saúde grave.