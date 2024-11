Jovem morre após ser espancada pelo companheiro em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio

Uma jovem morreu após ser espancada pelo companheiro na comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio . Daniela Costa Guedes, de 21 anos, chegou a ser levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde já chegou sem vida. O suspeito foi preso neste domingo (27).

Familiares afirmaram que viram o casal discutindo em um bar. Nas redes sociais, uma amiga de Daniela relatou que o homem era muito ciumento. De acordo com ela, a vítima teria pedido demissão do emprego por causa do comportamento possessivo.

O corpo de Daniela será enterrado no cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá, na mesma região, na tarde desta segunda-feira (28).