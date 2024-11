Jovem que perdeu Enem ao ter mochila roubada por flamenguistas poderá fazer segunda chamada do exame

O adolescente que perdeu o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) após ter a mochila com o escudo do Fluminense roubada por torcedores do Flamengo poderá fazer a segunda chamada do exame, segundo o Ministério da Educação. A prova está marcada para o dia 10 de dezembro.

Thierry Muniz Soares, de 17 anos, estava a caminho do local do exame quando membros de uma torcida organizada rubro-negra arrancaram a bolsa, na região do Maracanã, na zona norte do Rio , no dia 3 de novembro. Os documentos do menino estavam dentro do compartimento e também foram levados pelos suspeitos.

No mesmo dia, Flamengo e Atlético-MG se enfrentaram no estádio do Maracanã pela final da Copa do Brasil.

Além de realizar a segunda chamada, Thierry também foi convidado para assistir ao jogo entre Fluminense e Criciúma, na noite desta terça-feira (26), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.