Ladrão de carros que ostentava produtos roubados na internet é preso na praia de Copacabana

A Polícia Civil prendeu Jorkaef Rocha da Silva, de 22 anos, na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Ele era investigado por roubo de veículos e estava sendo monitorado por agentes. O homem havia postado fotos com produtos roubados e consumindo drogas nas redes sociais. A prisão fez parte da operação Torniquete para combater o aumento do roubo de automóveis no Rio de Janeiro.