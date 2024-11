Light oferece 160 vagas para cursos gratuitos de eletricista e analista de dados, no Rio

A Light oferece 160 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos de eletricista e analista de dados. As inscrições se encerram nesta terça-feira (12), e os interessados devem acessar a aba “Trabalhe conosco” no site da empresa. É preciso ter ensino médio completo. O programa também disponibilizou oportunidades exclusivas para mulheres e pessoas com deficiência.

Segundo a empresa, os alunos têm direito a lanche e vale-transporte. Além de terminar o curso com uma profissão, os participantes têm a perspectiva de serem contratados.