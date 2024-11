Mães contratam fotógrafo de Itaguaí, no Rio, mas serviço não é entregue

Pais afirmam que contrataram o serviço de um fotógrafo de Itaguaí, na região metropolitana do Rio do Rio, mas não tiveram as fotos entregues. Em busca de respostas, as vítimas se uniram para registrar um boletim de ocorrência. Segundo os relatos, ao menos 20 pessoas enfrentam o mesmo problema.

A reportagem da RECORD tentou entrar em contato com o homem. Por mensagem, ele afirmou que precisou atrasar algumas entregas devido ao fluxo de trabalho, mas que comunicou aos clientes. O fotógrafo negou que tenha aplicado algum tipo de golpe e disse estar disponível para qualquer tipo de esclarecimento.