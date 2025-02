Menina baleada na cabeça enquanto estava no colo da mãe recebe alta no Rio Mirella saiu do hospital com a boneca que havia pedido para a família. Emocionada, a mãe agradeceu a todos os profissionais que cuidaram da criança

Balanço Geral RJ|Do R7 10/02/2025 - 12h53 (Atualizado em 10/02/2025 - 12h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share