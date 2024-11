Militar aposentado é assaltado na porta de casa em Mesquita, na Baixada Fluminense

Um militar aposentado foi roubado na porta de casa em Mesquita, na Baixada Fluminense . Os criminosos levaram o carro e as ferramentas da vítima. O prejuízo passou de R$ 50 mil.

De acordo com dados do ISP (Instituto de Segurança Pública), o roubo de carros cresceu 65% entre janeiro e setembro deste ano, em comparação com mesmo período do ano passado.

Segundo a vítima, falta policiamento na região. A Polícia Militar informou, por meio de nota, que está investindo em tecnologia para combater a criminalidade — o que já auxiliou em mais de 300 prisões.