Moradores de Nova Iguaçu denunciam falta de sinalização em avenida
Acidentes frequentes na Abílio Augusto Távora geram preocupação entre a vizinhança
Moradores denunciam acidentes constantes devido à falta de sinalização na avenida Abílio Augusto Távora, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A via é uma das principais ligações da cidade e conecta o município a importantes vias.
Quem passa pela região relata a falta de quebra-molas, semáforos e pardais eletrônicos. A vizinhança já abriu protocolos no poder público, mas não obteve respostas.
Em nota, a prefeitura informou que a responsabilidade do trecho é do DRE-RJ (Departamento de Estradas e Rodagem), que disse que vai enviar uma equipe ao local para avaliar as condições da pista.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas