Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral RJ

Moradores de Nova Iguaçu denunciam falta de sinalização em avenida

Acidentes frequentes na Abílio Augusto Távora geram preocupação entre a vizinhança

Balanço Geral RJ|Do R7

Moradores denunciam acidentes constantes devido à falta de sinalização na avenida Abílio Augusto Távora, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A via é uma das principais ligações da cidade e conecta o município a importantes vias.


Quem passa pela região relata a falta de quebra-molas, semáforos e pardais eletrônicos. A vizinhança já abriu protocolos no poder público, mas não obteve respostas.


Em nota, a prefeitura informou que a responsabilidade do trecho é do DRE-RJ (Departamento de Estradas e Rodagem), que disse que vai enviar uma equipe ao local para avaliar as condições da pista.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • trafego
  • rio-de-janeiro-estado
  • Carros

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.