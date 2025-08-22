Moradores de Nova Iguaçu denunciam falta de sinalização em avenida

Moradores denunciam acidentes constantes devido à falta de sinalização na avenida Abílio Augusto Távora, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . A via é uma das principais ligações da cidade e conecta o município a importantes vias.

Quem passa pela região relata a falta de quebra-molas, semáforos e pardais eletrônicos. A vizinhança já abriu protocolos no poder público, mas não obteve respostas.

Em nota, a prefeitura informou que a responsabilidade do trecho é do DRE-RJ (Departamento de Estradas e Rodagem), que disse que vai enviar uma equipe ao local para avaliar as condições da pista.

