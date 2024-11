Moradores denunciam aumento de assaltos e furtos em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio

Os moradores de Bento Ribeiro, na zona norte do Rio de Janeiro , denunciaram o aumento de assaltos e furtos. As câmeras de segurança da região registraram diversas ações criminosa. Um vídeo flagrou o momento em que uma família teve o carro roubado na garagem de casa. De acordo com dados do ISP (Instituto de Segurança Pública), mais de 9.000 roubos foram registrados apenas no mês de agosto na área do 9º BPM (Rocha Miranda) — o que representa um crescimento de 30% comparado ao ano passado. A Polícia Militar informou que reforçou o policiamento na região.