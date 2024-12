Motociclista atropela idosa, volta e vê a vítima caída no chão antes de fugir sem prestar socorro

Um motociclista atropelou uma idosa, de 76 anos, em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro , no fim de semana. A senhora foi arremessada pelo veículo em alta velocidade quando atravessava a rua. As imagens que registraram o atropelamento são fortes.

Segundo a família, o condutor da moto ainda retornou e viu a vítima caída no chão antes de fugir, acompanhado de uma garupa, sem prestar socorro.

Dona Maria Lúcia Alves Dantas foi levada ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha, com sangramento cerebral. A polícia investiga o caso e ainda não identificou os envolvidos.