Motociclista morre após ser baleado na Linha Amarela, zona norte do Rio
A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a concessionária Lamsa foram acionados e atuam no local para remover o corpo e organizar o trânsito
Um motociclista morreu após ser baleado na Linha Amarela, sentido Fundão, na altura da Vila do João, zona norte do Rio de Janeiro, durante esta quarta-feira (3). A moto da vítima acabou se chocando com um carro. O motorista foi atendido no local e liberado. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a concessionária Lamsa foram acionados e atuaram para remover o corpo e organizar o trânsito. Duas faixas foram interditadas no trecho.
