Motorista de app morto é acusado de envolvimento com milicianos no Rio

O motorista de aplicativo William Pereira da Silva, de 48 anos, morto em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro , é acusado de ter envolvimento com milicianos. De acordo com as investigações, o veículo foi atingido após o motorista não obedecer à ordem de parada feita por milicianos locais, em um dos acessos da comunidade da Carobinha. Os passageiros Daphne da Silva e Gabriel Nunes foram socorridos e levados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na zona oeste. O quadro de saúde dos dois é estável.

Ainda segundo as investigações, após o crime, o corpo de William foi levado pelos milicianos. Um corpo carbonizado foi encontrado nas proximidades e será analisado para identificação.