Motorista enfrenta dificuldades para recuperar moto roubada e encontrada em pátio no Rio

O motorista de aplicativo Leonardo de Lima teve sua moto roubada na Tijuca, na zona norte do Rio , em agosto deste ano. Em novembro, ele foi informado que o veículo estava no pátio da Polícia Civil, localizado em Vargem Grande, bairro da zona oeste. No entanto, para recuperá-lo, Leonardo deve pagar 63 diárias e uma taxa totalizando mais de R$ 3.700.

Sem condições financeiras para arcar com os custos e sem seguro do veículo - financiado desde abril deste ano - Leonardo enfrenta dificuldades financeiras e depende da ajuda de familiares após perder a única fonte de renda.