Motorista tira bateria de carro para evitar furto, mas ladrões instalam outra e levam veículo

Um motorista retirou a bateria do carro para evitar que ele fosse furtado durante a madrugada. No dia seguinte, se surpreendeu ao não encontrar o veículo. Ao analisar câmeras de segurança da região, a vítima percebeu que os ladrões instalaram outro dispositivo e levaram o automóvel. O crime aconteceu na última terça-feira (12), na rua São Januário, em São Cristóvão, na zona norte do Rio .

Por meio de nota, a Polícia Militar afirmou que não foi chamada para a ocorrência, mas determinou o reforço do patrulhamento na região após tomar conhecimento do caso.

Dados do ISP (Instituto de Segurança Pública) revelam uma escalada da violência no bairro. O roubo de carros cresceu 141% no acumulado até setembro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023. Já o furto de veículos aumentou em 53%.