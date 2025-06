Mototaxista de 22 anos desaparece após deixar passageira na zona oeste do Rio

Um mototaxista desapareceu após uma corrida no Anil, na zona oeste do Rio de Janeiro , na noite de terça-feira (10). Kauan da Penha Gomes, de 22 anos, deixou uma passageira no bairro, que é dominado pela milícia. Os familiares encontraram o capacete e outros objetos dele em um matagal da região. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) e encaminhado para a DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!