Mulher descobre que carro furtado foi leiloado após ser recuperado pela polícia

Uma mulher que teve o carro furtado, em novembro de 2022, descobriu que o veículo foi leiloado após ser recuperado pela Polícia Civil. A vítima afirma que não recebeu notificações da instituição e do Detro-RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro). Ela pretende acionar a Justiça após ficar sem o automóvel e com a dívida do financiamento.

Daniela Oliveira trabalhava como motorista de aplicativo, e o crime aconteceu no Recreio dos Bandeirantes, na na zona oeste do Rio . À época, o caso foi registrado na delegacia do bairro, a 42ª DP. Desde então, ela acompanhava a situação do carro nos sistemas oficiais de trânsito, mas apenas um ano depois ficou sabendo que ele havia sido encontrado.

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que cabe ao Detro a comunicação da recuperação do veículo. Já o Detro alegou que fez duas tentativas de notificação à proprietária. Ainda segundo o departamento, a atribuição de notificar a vítima é da Polícia Civil.